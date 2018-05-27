شباب ليبيون يوزعون مساعدات غذائية على الأسر المتعففة

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا ( معتز الخريف)

يقوم العديد من الشباب الليبين بالتطوع للعمل الخيري و من بين اهم هذه النشاطات توزيع المواد التموينية على الأسر المحتاجة، مبادرات ترسخ ثقافة البذل و العطاء في هذا الشهر الفضيل

تعمل العديد من المنظمات والفرق الخيرية في ليبيا قبيل حلول شهر رمضان المبارك على إطلاق عدة حملات ومبادرات من شأنها تقديم يد العون للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود غير القادرة في معظمها على إعانة نفسها، ورغم الأوضاع الإقتصادية السيئة التي يُعد غلاء الأسعار أبرزها علاوة على شُح حاد في السيولة النقدية إلا أن بعض المؤسسات لا زالت مستمرة في نشاطها، ملتمين ع الخير إحداها فقد أطلقت هذا العام نسختها السادسة من حملة حس بغيرك التي تهدف لتوزيع أكثر من 400 سلة مواد تموينية على مدن بنغازي وسبها وطرابلس.

وليس ببعيد عن ذلك فيعمل فريق مشروع طرابلس الخير على التخفيف من وطأة معاناة أسر أخرى بتوفير بعض الإحتياجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها كل بيت في مناطق مختلفة بالعاصمة طرابلس.



لقاء طرابلس الخير وتتواصل المبادرات الخيرية التطوعية بإقامة موائد الرحمن طيلة الشهر الفضيل علاوة على إفطار الصائم وتوفير ملابس العيد وغيرها، في لمسة تكافل رائعة يتأمل الجميع أن تستمر طيلة أيام السنة.



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