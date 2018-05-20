إنشاء صفحة لمساعدة الشباب الحصول على عمل

أخبار الآن | تونس العاصمة - تونس (جمال لعريبي)



بعد عناء طويل قضاها شاب تونسي في رحلة البحث عن عمل بعد تخرجه... قرر ان يساعد الشباب المتخرجين فقام رفقة صديقه بانشاء صفحة الكترونية تعنى باعلانات التوظيف والبحث عن عمل

لم يكن من السهل لوليد ان يجد عملا مناسبا له بعد تخرجه من كلية العلوم و التكنولوجيا... صعوبات دفعته الى مساعدة الاخرين للولوج الى عالم الشغل من خلال صفحةانشاها رفقة زميله تعنى بنشر اعلانات العمل و طلبات الشغل

العديد من الاتصالات اليومية التي يقوم بها وليد قبل نشر الاعلانات و التحقق منها كما يقوم زميله بالرد على عشرات الرسائل التي تصلهم من طالبي العمل



وليد و رفيقه وليد يتشاركان نفس الاسم و نفس الهموم التي تشغل العديد من زوار الصفحة و مساعدتهم في الحصول على عمل يضمن كرامتهم





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