500 مليون دولار لحماية "الحاجز المرجاني العظيم" في استراليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها ستنفق 500 مليون دولار استرالي (380 مليون دولار أميركي)، للمساعدة في إنقاذ وحماية الحاجز المرجاني العظيم في الأعوام المقبلة .

وقال وزير البيئة جوش فريدينبرج في تصريحات لمحطة "ايه.بي.سي" الاسترالية، إن "هذا هو أكبر استثمار منفرد للحماية والإدارة في تاريخ أستراليا."

وسيخصص المبلغ لتمويل التوسع في إنقاذ الشعاب المرجانية، وتحسين نوعية المياه في الشعاب المرجانية، والتصدي لزيادة أعداد نجوم البحر ذات الأشواك التي تلتهم الشعاب المرجانية.

يذكر أن الحاجز المرجاني العظيم هو أكبر تكتل في العالم للشعاب المرجانية، 348 ألف كيلو متر مربع.

كما يعتبر عامل جذب سياحي بارز في استراليا، ويدر لها نحو 6.4 مليار دولار سنوياً.

وقال فريدنبرج، إن "التعهد الذي أعلن عنه اليوم، والذي سيدرج في الموازنة التي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، سيساعد في تأمين مستقبل الشعاب المرجانية"، مشيراً إلى أن بعض التمويل سيساعد الحكومة في إقناع لمزارعين

بتعديل ممارساتهم وتقليل كمية الترسبات والمبيدات، من أجل منع التلوث من الوصول إلى مياه الحاجز المرجاني العظيم.

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