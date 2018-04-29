رقم قياسي جديد تحققه مصر في رياضة الباراموتور

أخبار الآن - القاهرة - مصر - عبد الله حميد (خاص)

حققت مصر رقما قياسيا جديدا في رياضة الباراموتور من خلال رفع أكبر علم في السماء و ذلك ضمن فعاليات مهرجان الرياضات الجوية في منطقة الاهرامات الجيزة.

بحضور 60 لاعب من مختلف أنحاء العالم بمهرجان الرياضات الجوية في أهرامات الجيزة، تم تسجيل رقمٍ قياسيٍ بموسوعة غينيس، بالطيران بأكبر علم في العالم بالباراموتور، بمساحة 150 متر مربع، وأيضا القفز في منطقة البانوراما، من طائرة هليكوبتر على ارتفاع 3000 متر حاملين الأعلام المصرية.

هاني شاكر، مدير الشكة المنظمة للحدث: هذا الحدث يمثل نقلة كبيرة في نشر الرياضات الجوية في مصر، ومعرفة الشعب المصري ما هي الرياضات الجوية، ونوع جديد من أنواع السياحة الرياضية.

معاذ الزجالي، لاعب باراموتورز عماني: على الرغم من أنها رياضة جديدة لكننا برزنا فيها بطريقة احترافية بسبب المجهود المبذول من الجميع.

عبدالرزاق الطريفي، لاعب باراموتورز سعودي: الطيران فوق الأهرامات من الأشياء المميزة واعتبر أنني حققت رقما بالطيران هنا.

الطيران فوق الأهرامات له مذاقه الخاص بحسب المشاركين وكان من ضمنهم عرب وأجانب، الذين عبرو عن سعادتهم بتحقيق رقم قياسي في اللعبة، يقوم به لاعب مصري، على الرغم من خطورة الأمر، مع تدريبات وتجارب طيلة الفترة السابقة، لكن تامر نسيم طائر البارموتور حمل مسئولة التحليق بأكبر علم لمصر، يبلغ وزنه 10 كيلو جرامات

تامر نسيم، لاعب براموتورز مصري: أخذنا الموافقة من غينيس ألا يقل مساحة العلم عن 100 متر وهو الرقم القياسي السابق، لكن هناك تحدي لكسر هذا الرقم.

التجمع في مصر من خلال الرياضات الجوية والحديثة وفي الأهرامات، يساهم في تأسيس مصر كمركز لهذه الرياضات ووضع مصر علي الخريطة العالمية لهذه الانشطة، ويعد أكبر دعاية للسياحة المصرية والمنطقة الأثرية، ورسالة للعالم أن مصر ستبقى دائما بلدَ الأمن والأمان.

اقرأ أيضا:

لا تحتاج لسنوات.. تعرف على المدة المحددة لتكوين صداقة حقيقية

مصري يتجه إلى روسيا بدراجته لتشجيع منتخب بلاده في كأس العالم