العثور على أقدم رسالة في قنينة حول العالم.. عمرها 132 سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تم العثور على أقدم قنينة حاملة لرسالة في العالم بأستراليا، من قبل زوجين حيث فكرا في البداية أن يتخذاها بمثابة ديكور فقط، قبل أن يكتشفا قيمتها التاريخية.

وعثرت تونيا إيلمان، على القنينة التي يصل عمرها إلى 132 عاما، على الرمال، في جزيرة ويدج، غربي أستراليا، حسب ما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وعثر الزوجان على ورقة ملفوفة داخل القنينة، اكتشفا أنها مكتوبة باللغة الألمانية ويعود تاريخها إلى الثاني عشر من يونيو 1886، وأكد متحف أستراليا الغربي صحة الوثيقة.

وأفاد كيم إيلمان، إن زوجته رجحت في البداية أن تكون القنينة مجرد قمامة جرى إلقاؤها في المكان، لكنها قررت في نهاية المطاف أن تضعها في مكتبة البيت.

وجرى إلقاء القنينة في البحر من على متن السفينة الألمانية "باولا" سنة 1886، أثناء عبورها المحيط الهندي، وكان إلقاء القنينات أمرا مألوفا، وقتئذ، لأجل مساعدة حركة الملاحة على تحديد تيارات المحيطات.

وللإشارة فإن أقدم قنينة لم يكن عمرها يتجاوز 108 سنوات في حين أن هذه القنينة التي اكتشفت صدفة تكون الأقدم في العالم.

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