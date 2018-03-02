أول مركز تسوق في العالم مستوحى من الطبيعة في دبي في 2018

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



تتواصل عمليات الإنشاء والتشييد في سيتي لاند مول أول مركز تسوق في العالم مستوحى من الطبيعة على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني وصولاً للافتتاح في الربع الأخير من العام الحالي.

ووصلت نسبة إنجاز المشروع الى 60 في المئة بنهاية شهر شباط فبراير الماضي ، فيما تجاوز معدل تأجير مساحات التجزئة لأكثر من 50 في المئة ما بين مؤجَرة أو تم الالتزام باستئجارها.

وشارفت أعمال إنشاء كارفور هايبرماركت على الانتهاء حيث سيتم تسليمه قبل نهاية مارس ، وسيكون أكبر هايبرماركت في منطقة دبي لاند.



كما أن عمليات إنشاء "فوكس سينما وفابي لاند" وهما اثنان من أهم المرافق الترفيهية بمركز التسوق تسير بشكل جيد. وسيكونان جاهزين للتسليم من 6-8 أسابيع.



ويتوقع المول استقبال معظم المستأجرين بنهاية الربع الثاني وذلك للبدء في أعمال الديكور الخاصة بمتاجرهم.

ووصلت نسبة الإنجاز بأعمال الانشاءات الهيكلية للمبنى لأكثر من 80 في المائة وجار الشغل على إنجار النسبة المتبقية خلال 8-10 أسابيع.



ويقول فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند: "مع التقدم المستمر على صعيدي الانشاءات والتأجير، فإننا نتطلع لافتتاح سيتي لاند مول في الربع الأخير من العام الجاري ليكون إضافة متميزة لقطاعي الترفيه والتجزئة بالدولة. وأود الإشارة إلى أننا لاحظنا طلباً قوياً من قبل المستأجرين ومن التوقيع أن ترتفع نسبة المساحة المؤجرة لأكثر من 30% بنهاية العام الجاري، ونتوقع أن تكون مساحات التجزئة كلها مستأجرة بنهاية الربع الأول من 2019."

يحتضن سيتي لاند مول عدد متنوع من العلامات التجارية المعروفة في مختلف القطاعات، كما يوفر منطقة تلبي كافة احتياجات الزبائن الأساسية ومن بين تلك المتاجر كارفور هايبرماركت والذي يقع على مساحة 100 ألف قدم مربع، بالإضافة لأكثر من 75 متجر للخدمات والمنتجات بما يسهل على العملاء احتياجاتهم اليومية الأساسية.

وتوفر ردهة المطاعم طيف واسع من المأكولات والمشروبات وتحتضن المنطقة أكثر من 20 مطعماً تقدم تشكيلة كبيرة من أشهر الأطباق التي ستحظى بثقة واعجاب عشاق الذوق الرفيع.

أما منطقة سنترال بارك ستحتضن 22 من مطعماً ومقهىً راقِ توفر أشهى الأطباق والمشروبات للمتسوقين وذلك بإطلالة ساحرة على الحديقة، حيث يستطيع الزائر مشاهدة الحديقة كاملة لدى تناول الطعام أو المشروبات.

ويوجد بالمول أكثر من 100 متجر مخصص لبيع الأزياء، الملابس، الأحذية والإكسسوارات من كبرى الماركات العالمية التي تحظى بثقة المتسوقين.

ومن بين أشهر الماركات التي حجزت موقعها في سيتي لاند مول كل من ريفا للأزياء، ماتلان، إيبيكول، نيتف وغيرها الكثير من أشهر علامات الموضة والجمال، كما أن عدد آخر أيضاً من ماركات الموضة والجمال في طريقها للانضمام للمول.



اقرأ ايضا:

روبوت واقعي يحاكي حركات الكلب ويفتح الباب لوحده