مواقع سياحية متنوعة تجذب السياح والمقيمين لزيارة رأس الخيمة

أخبار الآن | رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

تعدُ إمارةُ رأس الخيمة من الوجهاتِ السياحية الأسرع نمواً في العالم؛ وتتألقُ بثقافتها الغنية وتاريخها العريق الذي يرجعُ إلى 7 آلافِ سنة. وتضمُ الإمارة مجموعة من المواقعِ الأثرية المهمة والآفاقِ الطبيعية الخلابة التي تتنوعُ بين الشطآنِ الرملية، والحزامِ الأخضر من أشجارِ النخيل إلى جبل جيس ذي القمةِ الأعلى في دولةِ الإمارات العربية المتحدة.

يقول هيثم مطر حول المشاريع السياحية التي تعمل عليها هيئة السياحة في رأس الخيمة: "المسار الإنزلاقي هو المشروع الثاني الذي عملنا على إنشائه، المشروع الأول هو مشروع (فيا فيراتا) وهو المسار الحديدي، هذا المسار كان الجيش الإيطالي يستخدمه للتنقل عبر جبال الألب، نحن قمنا في بناء أول (فيا فيراتا) تجاري في المنطقة، يوجد لدينا ثلاث مسارات انزلاقية وهي تساعد الشخص على التنقل من جبل إلى جبل آخر، أشجع المشاهدين في دول الخليج وليس فقط في دولة الإمارات إلى زيارة جبل جيس، قمنا بافتتاح منصة مشاهدة جميلة جدا، وهي عبارة عن حديقة عامة في جبل جيس، وندعو محبي المغامرات إلى اختبار الجبل وطبيعته، أيضا اختبار المسار الإنزلاقي الأطول في العالم والتوجه إلى سواحل رأس الخيمة لممارسة الغطس في البحر، أيضا التوجه إلى الصحراء للإقامة في أي مغامرات أيضا".

وإلى جانب مناظرها الطبيعية المتنوعة مثل جبل الحجر وجبل جيس الذي يضم أعلى قمة جبلية في الدولة، يأتي المسار الانزلاقي في أعقاب النجاح الذي حققته مبادرات سياحة المغامرات السابقة مثل تجربة "جبل جيس فيا فيراتا" (المسار الحديدي) ومسارات التسلق والمشي.

وجاء النمو الذي شهدته سياحة المغامرات ليسهم في رفع أعداد زوار إمارة رأس الخيمة بنسبة 19% خلال عام 2017، معظمهم من الأسواق الدولية. وخلال العام الماضي، شكلت ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والهند على التوالي أكبر الأسواق بالنسبة للإمارة، كما شهدت الأسواق الناشئة مثل بولندا وجمهورية التشيك معدلات ملموسة من النمو المتزايد في أعداد زوار الأمارة.

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