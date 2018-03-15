مدينة رأس الخيمة تدخل غينيس بأطول مسار انزلاقي في العالم

أخبار الآن | رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

منذ أشهر قليلة افتتحَ صاحبُ السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أطولَ مسارٍ إنزلاقي في العالم على جبلِ جيس.

ويمثلُ المسارُ الأطول على مستوى العالم، أحدثَ الوجهاتِ السياحية التي تحتضنها رأس الخيمة، ويهدفُ إلى اجتذابِ سياحةِ المغامرات إلى الإمارةِ الواقعة في أقصى شمالِ دولةِ الإمارات العربية المتحدة.



عززت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، موقعها على خريطة سياحة المغامرات في منطقة الشرق الأوسط، مع افتتاحها في كانون الثاني/يناير الماضي، أطول مسار انزلاقي في العالم فوق جبل جيس، وهو أعلى قمة جبلية في الدولة؛ مشروع شكل فرصة لعشاق المغامرة والباحثين عن جمال الطبيعة الجبلية.

(التجهيزات الأولية، ارتداء الأحزمة، الإنطلاق من المسار الأول، المعلقة، الإنطلاق من المسار الثاني)

يقول هيثم مطر - الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة "نحن الآن على قمة تقريبا جبل جيس، القمة تبعد عنا حوالي 400 متر، نحن الآن على علو 1600 متر، المسار الإنزلاقي الأطول في العالم كان موجود في مدينة بورتوريكو الأمريكية، على طول 2 كيلو و 200 متر، نحن تجاوزنا هذا الطول وأصبحنا نمتلك الآن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية لأطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2 كيلو و 800 متر .... ومنذ افتتاح المسار وحتى اليوم، اختبر هذا المسار نحو 1850 شخص".

وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عزمها على افتتاح المرحلة الثانية للمسار الانزلاقي في شهر حزيران/يونيو القادم، وذلك استجابة للإقبال الواسع الذي تشهده هذه المغامرة المفعمة بالتشويق من الزوار، وستضم المرحلة الثانية حبلين إضافيين، لترفع بذلك الطاقة الاستيعابية إلى 400 مغامر يوميا.

يضيف هيثم مطر "طبيعة جبل جيس ساعدت أكثر على وجود المساحات التي نحتاج إليها لبناء المسار الإنزلاقي الأطول في العالم، إضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة التي يمكن مشاهدتها خلال الطيران، في مسافة حوالي دقيقتين إلى دقيقتين ونصف، حسب طول الشخص ووزنه، يمكن أن تكون سرعة الشخص 80 كيلومتر في الساعة، أو 150 كيلومتر، وجود هذه التضاريس الطبيعية هي من ساعدت إلى بناء هذا المشروع بالإضافة إلى درجة الحرارة التي تكون منخفضة أقل 10 درجات عن الساحل، وهذا يساعدنا على أن يتم المشروع على مدار السنة".

هذا ويتبع المسار أبرز المعايير السلامة العالمية المعروفة في هذا النوع من الرياضات، ويتم بشكل يومي فحص الأحبال ومدى قدرتها على تحمل الأوزان.

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