"طواف الإمارات للدراجات الهوائية" يدمج طوافي دبي وأبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في بادرة رياضية موحدة لترسيخ مكانة وسمعة الامارات على الصعيد الدولي، أعلن مجلسا أبوظبي ودبي الرياضيين عن دمج طوافي أبوظبي ودبي للدراجات الهوائية، وتنظيم طواف موحد يحمل اسم "طواف الإمارات" للدراجات الهوائية لعام 2019.

ونصت مذكرة التفاهم بين مجلسي دبي وأبوظبي الرياضيين على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لتنظيم طواف يحمل اسم الدولة بعد النجاحات العالمية الكبيرة التي حققها طوافا أبوظبي ودبي،

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ونقلهما إلى العالم مدى التطور العمراني والنهضة الحضارية التي تعاصرها الدولة في مختلف المجالات، في ظل التنوع الجغرافي والمعالم التاريخية والثقافية والتراثية والسياحية المميزة، وأعتقد أن هذا الهدف وحده يضمن النجاح والتميز وتنظيم طواف عالمي يُشار إليه بالبنان، ويجذب أفضل دراجي العالم.

كما سيقوم مجلسا دبي وأبوظبي الرياضيان، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة، بإدراج الطواف الموحد بعد إشهاره في أجندة السباقات العالمية للاتحاد الدولي كمحطة عالمية وحيدة في الشرق الأوسط، اعتباراً من عام 2019، وشخصياً أرى أن وجود طواف وحيد في المنطقة يحمل اسم الإمارات قادر على أن يضع على كاهلنا مسؤولية جديدة، نسعى من خلالها إلى المحافظة على القمة التي نتبوأها بالعديد من الإنجازات والفعاليات الرياضية.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب.

وقال العواني: "نبارك إطلاق طواف الإمارات الذي جاء في عام زايد، ما يكسبه أهمية كبيرة ومكانة تاريخية وصيتاً إعلامياً واسعاً، كما نؤكد لكم أن دور الطواف لن يقتصر على رسالته المجتمعية والترويجية، بل سيمتد ليشمل ترسيخ رسالة الإمارات السامية وانفتاحها تجاه شعوب العالم".

وأضاف: "طوافا أبوظبي ودبي استطاعا تحقيق علامات التميز والنجاح من كافة الجوانب، وتمكنا من تحقيق أرقام ومنجزات مميزة على الصعيد العالمي بشهادات الاتحاد الدولي والفرق العالمية ووسائل الإعلام الدولية.

وقال سعيد حارب: "طواف الإمارات حلم يتحقق بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، فلم يكن تنظيم طواف دبي وطواف أبوظبي من أجل دبي وأبوظبي فقط، بل كانا من أجل الرياضة والسعادة لجميع أفراد مجتمع الدولة، ولنقل صور للعالم عن روعة جميع مناطق الدولة والتطور الذي تشهده الدولة".

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