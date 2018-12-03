الإمارات في المركز الأول.. إليك أقوى 10 جوازات سفر عربية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات )

بعد الإعفاء من التأشيرة المسبقة لـ3 دول "الكونغو برازافيل، وسيراليون، والنيجر"، صعد جواز السفر الإماراتي متجاوزًا 21 دولة، إلى أعلى قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

لكن هل تتساءل عن ترتيب دولتك.. تعرف على قائمة أقوى 10 جوازات عربية لعام 2018..

1. الإمارات في المركز الـ 1 عالميًا والـ 1 عربيًا

2. الكويت في المركز الـ 44 عالميًا والـ 2 عربيًا

3.قطر في المركز الـ 48 عالميًا والـ 3 عربيًا

4. البحرين في المركز الـ 50 عالميًا والـ 4 عربيًا

5.سلطنة عمان في المركز الـ 52 عالميًا والـ 5 عربيًا

6.السعودية في المركز الـ 54 عالميًا والـ 6 عربيًا

7. تونس في المركز الـ 61 عالميًا والـ 7 عربيًا

8. المغرب في المركز الـ 68 عالميًا والـ 8 عربيًا

9. موريتانيا في المركز الـ 71 عالميًا والـ 9 عربيًا

الجزائر في المركز الـ 71 عالميًا والـ 9 عربيًا

10. الأردن في المركز الـ 74 عالميًا والـ 10 عربيًا

مصر في المركز الـ 74 عالميًا والـ 10 عربيًا

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