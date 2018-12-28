ما سر البرق الأزرق الذي أضاء سماء نيويورك؟

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب )

أضاءت سلسلة من البرق الأزرق ناجمة عن انفجار محول للكهرباء سماء نيويورك، ما أثار تكهنات غريبة عبر "تويتر"، إذ ظن البعض أنها من فعل مخلوقات فضائية أو أبطال خارقين.

وأفادت إدارة شرطة نيويورك في تقرير لها على موقع تويتر على الإنترنت أن الضوء الذي شاهدته في جميع أنحاء المدينة كان من انفجار محول في منشأة كون إد في كوينز.

وقالت إن "الحريق تحت السيطرة، ونشر العديد من مستخدمى الوسائط الاجتماعية مقاطع فيديو وصور لسماء الليل فوق مدينة نيويورك مضاءة بضوء ساطع.

شهدت مدينة نيويورك انفجار محول كهرباء فرعية فى حى كوينز بمدينة نيويورك، الذي أدي إلى تحول سماء نيويورك إلى اللون الأزرق مما أثار حالة من الخوف لدى سكان مدينة نيويورك الأمريكية.

photo source: gettyimages - Anadolu

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