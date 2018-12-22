سيدتان سعوديتان في مجال الإطفاء لأول مرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت شركة أرامكو السعودية ولأول مرة بتدريب سيدتان سعوديتان تدعيان جازية الدوسري و عبير الجبر في مجال اطفاء الحريق.

وكشف مدير البرنامج في أرامكو غسان أبوالفرج أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية في السعودية والشركة أيضا، حيث تم اعتماد أول امرأتين إطفائيتين.

وتحمل كل من جازية الدوسري وعبير الجبر شهادة الهندسة.

وقالت المهندسة الدوسري إنها "استلهمت مشاركتها في برنامج مقاومة الحرائق من والدها الذي كان رجل إطفاء شغوفا بعمله".

وأضافت أن عائلتها فخورة بمواصلة "الجيل الثاني الإرث"، إذ أن انضمامها لقسم إطفاء الحرائق حلم أصبح حقيقة.

أما المهندسة عبير الجبر فقات إنها سعيدة بأن تكون جزءا هذه الفرصة التي تعني المساواة، خاصة وأنها تدربت جنبا إلى جنب مع زملائها الرجال.

وكشف مدير البرنامج في أرامكو غسان أبوالفرج أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية في السعودية والشركة أيضا، حيث تم اعتماد أول امرأتين إطفائيتين.

مصدر الصورة: الحرة

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