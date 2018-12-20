السعودية: توصيات بتطوير رئاسة الاستخبارات العامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، بمجموعة من الحلول التطويرية، من خلال وضع إدارة للشؤون القانونية لمراجعة عمليات الاستخبارات وفق القانون الدولي.

كما أوصت اللجنة، التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، بتفعيل لجنة النشاط الاستخباري، ووضع آلية لمهامها، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الاستخبارات.

كما أوصت اللجنة بتفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها، واستحداث إدارة جديدة، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الاستخبارات.

وأعلنت اللجنة السعودية، استمرارها في تطوير وحوكمة المؤسسات، وخاصة أجهزة الأمن والاستخبارات، واستحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

وقررت اللجنة تفعيل لجنة النشاط الاستخباري، واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

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