هل أنت من محبي النوم أثناء العمل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشف عدد من الدراسات الحديثة أن قيام العاملين بالنوم في العمل لمدة 20 دقيقة يجدد تركيزهم ونشاطهم، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

وقال الخبراء بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن النوم في العمل يزيد من الإنتاجية ونشاط العاملين، إلى جانب عدد من الفوائد الأخرى التي تعود على العمل.

ومن ضمن مميزات هذه الخطوة، أنه سيصبح من السهل إيجاد حل للمشاكل التي تواجه العامل، كما تزداد قدرته على حفظ المعلومات، فيما أوضحت الدراسة أن النوم من 60 لـ 90 دقيقة تحسن من قوة الإدراك في التعلم والمهارات الحركية والذاكرة.

ويعد هذا القسط من النوم الذي يحصل عليه العاملون مفيدا أكثر من القهوة التي تحتوي على الكافيين، وأشار العلماء إلى أن هناك قيلولة تعرف بقيلولة القهوة وهي النوم بعد شرب القهوة لمدة قصيرة، وبعد الاستيقاظ يكون الكافيين في ذروته في الدم، وبالتالي مستويات التركيز أفضل بكثير في الدم.

كما أن النوم في العمل أو في منتصف اليوم ولو لمدة نصف ساعة 3 مرات أسبوعيًا، يقي الأشخاص من خطر الإصابة بأمراض القلب.



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