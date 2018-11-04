افتتاح نصب إحياء الإنسانية بشرم الشيخ في مصر

أخبار الآن | شرم الشيخ - مصر (متابعات)



تم افتتاح أمس السبت في مصر، "النصب التذكاري لإحياء الإنسانية" على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وتعتمد فكرة النصب على إقامة صرح يضم رمزا للإنسانية بحيث يكون كل رمز معبرا عن منظور دول العالم، ليكون المنتج النهائي معبرا عن المناظير المختلفة لمفهوم الإنسانية.

وقد اختارت مصممة النصب شيماء أبو الخير "القلب " باعتباره يرمز للإنسانية، مع توحيد مقاييس القطع الفنية لتأكيد تساوي الحقوق الإنسانية، في كل مكان مهما اختلفت الأديان والثقافات.

وقد شارك في نحت النصب التذكاري الذي جرى وضعه في منطقة وادي الخروم بمدينة شرم الشيخ 72 نحاتا يمثلون اثنين وسبعين دولة، حضر منهم إلى مصر 68 نحاتا، في حين أرسل نحاتو كل من الدنمارك وفلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين منحوتاتهم إلى مصر.



اقرأ أيضا:

دبي: تنظيم فعالية انفينتي الرياضية لأصحاب الهمم