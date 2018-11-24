ريان رينولدز يبدأ تصوير فيلمه الجديد في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بدأ الممثل العالمي ريان رينولدز مراحل تصوير فيلمه الجديد "أندر غراوند 6" في جبل حفيت ، احد أعلى قمم جبال دولة الإمارات العربية المتحدة.



وشوهد رينولدز في نقاش عميق مع مخرج الفيلم في جزءه السادس مايكل باي ، حيث يجلس على نتوء ٍ صخري على جبل حفيت ، وتـَظهر خلفهما مدينة العين الإماراتية حيث أرفـَق تعليقا على الصورة التي نشرها يقول : "مناقشة أفضل طريقة للعودة إلى الفندق".



ونشر النجم صورة لنفسه على انستغرام ، جالسا في طائرة هليكوبتر يحيط بها أعضاء فريق العمل مانويل جارسيا رالفو وكوري هوكينز في العين.

الممثل بن هاردي ، الذي يشارك في فيلم Queen biopic ، الذي يحمل عنوان "Bohemian Rhapsody" ، نشر صورة عبر فيها عن معاناته من المناخ الحار قليلا في الإمارات وقال : "عندما يكون الجو حارا جدا ، عليك ارتداء وشاح لتهدئته".

وبدأ تصوير فيلم "أندرغراوند 6" في جزيرة الريم حيث سيتم لتصوير في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الإمارات ، بما في ذلك صحراء ليوا ومدينة أبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة.

ويتضمن فيلم Netflix مجموعة من نجوم هوليوود ، بما في ذلك ديف فرانكو ، ميلاني لوران ، كوري هوكينز ، أدريا أرجونا ، مانويل جارسيا-رولفو ، بن هاردي ، بايمان مادي، وليور راز.

ومع بدء عمليات التصوير، قال مايكل باي ، مخرج أفلام "ذا روك" و "ترانسفورمرز": "أبو ظبي مكان فريد لصنع فيلم ، مع الكثير من الأماكن الرائعة التي تحتوي على التنوع والهندسة التي أحتاجها أمام الكاميرا - بالإضافة إلى المرافق المهنية وطاقم العمل والبنية التحتية المميزة لدعم نجاح سير العمل. أنا متحمس جدًا لإطلاق النار هنا خلال الأسابيع القليلة القادمة ".

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