يوتيوب يضيف 100 فيلم مجاني من إنتاج هوليوود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة يوتيوب طرح سلسلة تجريبية من أفلام هوليوود المجانية الكاملة المدعومة بالإعلانات، وإدراجها ضمن فئة المشاهدة المجانية في قسم الأفلام التابع للموقع، والذي يمكن من خلاله شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وفي حين يقتصر الاختيار في الوقت الحالي على 100 فيلم، فإن القائمة ستتوسع لاحقاً، وستصل إلى بلدان عديدة، في حين أنها مقتصرة على الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وبالرغم من أن القائمة الحالية لا تضمّ عدداً كبيراً من الأفلام، إلا أن هناك بعض العناوين البارزة التي يمكن مشاهدتها مثل The Terminator و Rocky، بالإضافة إلى عناوين أخرى مثل Zookeeper و Legally Blonde و Agent Cody Banks. وتتوفر هذه الأفلام مع فترات توقف تجارية وإعلانات منبثقة تظهر على فترات منتظمة.

وأوضح، روهيت داهون، مدير إدارة المنتج في "يوتيوب"، أنّ الشركة رأت في هذه الخطوة فرصة للمستهلكين والمعلنين، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك طريقة للمعلنين لرعاية الأفلام أو توفير عروض حصرية، ويمكن للمستخدمين مشاهدة هذه الأفلام عبر يوتيوب على الويب او التطبيق على نظام اندرويد او IOS .

وبحسب التقارير، فإن مسألة طرح أفلام مجانية مدعومة بالإعلانات، يمكن أن تساعد للمساعدة في تمويل الخدمة، وبجلب جمهور كبير لشبكة الإعلانات الواسعة في الموقع، الذي يريد محتوى أكثر جاذبية لمنصته، كما أنها تساعد الاستوديوهات التي تتطلع إلى الحصول على أموال إضافية من أفلامها القديمة.

وتوضح التقارير، أن مشاهدة ما يقرب من 20% من "يوتيوب" تتم عبر أجهزة التلفزيون، وذلك وفقاً للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المنصة، وهي الأسرع نمواً بشكل وسطي. كما منحت المنصة مؤخراً المعلنين القدرة على استهداف حملاتهم الإعلانية فقط للأشخاص الذين يشاهدونها على أجهزة التلفزيون، ومن المتوقع أن تولد المنصة ما يقرب من 9.5 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 22%.

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