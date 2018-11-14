بالفيديو شابة تمشي من جديد بفضل زي شبيه بزي الرجل الحديدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

بدلة آلية أشبه ما تكون بأزياء الأبطال الخارقين مكنت شابة أمريكية من المشي من جديد بعد أن أصيبت بالشلل بعد تعرضها لحادث مروري خطير.



وكانت مونيك كيلي (28 عاماً) من ولاية أوريغون الأمريكية قد أصيبت بالشلل بعد تعرضها لحادث سيارة على طريق ريفي بالقرب من شلالات كلاماث.



وقد عانت مونيك من كسر في العمود الفقري، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالشلل، إضافة إلى كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وارتجاج في الدماغ.





وبعد قضاء شهر كامل في وحدة العناية المركزة، بدأت السيدة كيلي برنامجاً لإعادة التأهيل، حيث اعتادت حضور جلسات منتظمة للعلاج الطبيعي عدة مرات في الأسبوع في مركز "غود سيمارتان ليغاسي الطبي"



وتعلمت كيلي كيفية استخدام الكرسي المتحرك، وتدربت على الوقوف على قدميها بدون الاستعانة بأحد. وبعد عشرة أشهر من الحادث، شاركت السيدة كيلي في تجربة سريرية في جامعة ستانفورد، تتمثل في الحصول على بدلة "ري ووك" الآلية التي تعتمد على تقنية متطورة تسمح لمستخدمها بالمشي وتقوية عضلات الساقين.



وتتمثل الخطوة الأساسية التالية للسيدة كيلي في تدربها على المشي دون مساعدة، الأمر الذي تأمل تحقيقه عبر التجربة السريرية باستخدام البدلة الآلية.



يذكر أن السيدة كيلي هي واحدة من خمسة مرضى يستخدمون جهاز "ري ووك" ويشاركون في التجربة في جامعة ستانفورد، وفق ما نقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

مصدر الصورة : inverse.com

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