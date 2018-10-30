"قديمك جديدهم".. مبادرة لمساعدة الفقراء في مصر

أخبار الآن | الإسكندرية - مصر - (رويترز)

من لا يستطيعون شراء ملابس جديدة أو يحتاجون لمساعدة مالية يمكنهم الآن أن يجدوا يدا ممدودة لهم، يد مؤسسة خيرية جديدة في مدينة الإسكندرية المصرية، هي مؤسسة "قديمك جديدهم".

وتقبل المؤسسة ببساطة الملابس القديمة التي يتبرع بها بعض المقتدرين وتصلحها ثم تقدمها لمن هم في حاجة لها.



وتقول منى قباني صاحبة فكرة مؤسسة منى قباني التنموية بفخر إنها لم تعدم المتبرعين ولا المحتاجين طوال العام الماضي.

وأضافت "هي زي مبادرة خضرة (خضراء)، يعني أنت، آلاف من الأطنان من الملابس والعدة (المعدات) المتكدسة فوق السطوح وتحت السرير وفوق الدولاب (الخزانة) دي أطنان كثيرة جدا من المهملات. كلها إحنا بنأخدها وبندورها بطريقة حضارية ثقافية وبنعيد تبرعها للناس، وبالريع بتاعها بيروح للمجتمع، بناء المجتمع، يعني من خلال ورش العمل في بناء المجتمع، تنمية بشرية للمجتمع، دفع مصروفات المتعثرين".

وأردفت منى قباني أن المال الذي تجنيه الجمعية من هذه العملية يُقدم لمن هم في حاجة للمال.

وقالت امرأة زائرة لمتجر الجمعية تدعى شيماء أحمد "السكان والمنطقة اللي هي الراقية الموجودة هنا هه والورد وكده، أنا توقعت المكان مش ممكن طبعا يكون بيدّي (يقدم) كله مجانا (بالإنجليزية)، أنا قلت مثلا يمكن للمحتاج بيطلعوا مثلا أنا قلت ستاند واحد هلاقيه هو ممكن فيه الحاجات المخصصة للناس المحتاجة، فلقيت إن المحل كله طبعا، فدي حاجة كويسة".

وتتمنى منى توسيع هذه المبادرة لتشمل جميع أنحاء البلد حيث قفزت الأسعار في الآونة الأخيرة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي أرهقت كاهل ملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

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