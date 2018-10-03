أول امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فازت الكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء عام 2018، لتصبح أول امرأة تحصل على الجائزة المرموقة منذ 55 عاما.

وأصبحت ستريكلاند ثالث امرأة تحصل عليها منذ بدء منح الجائزة في مجال الفيزياء، إلى جانب ماري كوري، التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوبيرت ماير، التي فازت بها عام 1963.

وتتقاسم ستريكلاند جائزة هذا العام مع آرثر آشكين، من الولايات المتحدة، وجيرار مورو، من فرنسا.

ومُنحت الجائزة للثلاثة تكريما لإنجازاتهم في مجال فيزياء الليزر.

وطور آشكين تقنية بالليزر وصفت بأنها ملقط بصري، يستخدم لدراسة الأنظمة البيولوجية.

وتوصل ستريكلاند ومورو إلى تقنية لتوليد نبضات قصيرة للغاية وذات شدة فائقة من الليزر. ويمكن استخدام التقنيات في العديد من التطبيقات، ومن بينها جراحات العيون.

اقرأ أيضا:

حجب جائزة نوبل للآداب 2018 بسبب "التحرش"

فتاة عربية ضمن فريق العالم الحاصل على جائزة نوبل للطب