فتاة عربية ضمن فريق العالم الحاصل على جائزة نوبل للطب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عقب إعلان فوز العالم الياباني "تاسوكو هونجو" بجائزة نوبل للطب الاثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول صورة تضم فريقه العلمي، ومن بينهم ظهرت فتاة محجبة بملامح عربية، فمن تكون؟



في التفاصيل، كان ملفتا للغاية ظهور فتاة محجبة برفقة الياباني "تاسوكو هونجو" الذي أعلن فوزه بجائزة نوبل للطب هذا العام تقديرا لجهوده في تطوير علاج لمرض السرطان، وبعدما تم البحث عن هويتها تبين أن الصورة للباحثة العمانية "منى الحبسي"، نشرت لجنة نوبل هذه الصورة للباحث وفريقه وقالت إنها التقطت لهم عقب إبلاغهم بالفوز بهذه الجائزة الرفيعة، وفق موقع قناة الحرة..

وكانت جمعية نوبل في معهد "كارولينسكا" بالسويد قد أعلنت الاثنين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول فوز "هونجو" بالجائزة مناصفة مع الباحث الأمريكي "جيمس أليسون"، وحسب نفس القناة لا تتوفر هناك الكثير من المعلومات عن "الحبسي شحيحة"، ولا يتوفر منها سوى ما تقوله بياناتها التعريفية على حسابها في موقع فيسبوك..



وتقول الصفحة إنها درست وعملت في جامعة السلطان قابوس، ودرست في جامعة "كيوتو" اليابانية، ودرست الطب في جامعة لندن، وعملت في المركز الوطني للصحة الوراثية في مسقط، وقد ورد اسمها ضمن فريق العمل للباحث الياباني كطالبة باحثة، وذلك في قسم علوم المناعة في كلية الطب بجامعة "كيوتو" وعلى حسابها في فيسبوك، كتبت "روزي مينزيس"، وهي طالبة باحثة زميلة للحبسي وضمن فريق العمل: "اليوم كان إعلان جائزة نوبل عام 2018. أخيرا حصل مختبرنا على التقدير لمساهمته المذهلة"..





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