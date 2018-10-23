مهرجان دولي في عمّان للترويج للتمور الأردنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

بدأت المملكة الأردنية التي تنتج 14 في المئة تقريبا من الإنتاج العالمي لتمر المجهول للترويج لنفسها بشكل أفضل في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار بدأ المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية في عمَان بهدف إبراز الجودة المميزة لتمر المجهول والترويج له في أسواق العالم.

بمشاركة 50 شركة من الإمارات ومصر والسودان والأردن، انطلق المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية في عمَان والذي تُنظمه وزارة الزراعة والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدد من المراكز البحثية الزراعية.

ويستهدف المهرجان منتجي التمور الأردنية وإعطاء الأولوية لمنتجي تمر المجهول وشركات تسويق وتغليف وتصنيع التمور في عدد من الدول العربية.

ويتيح المهرجان المجال للوقوف على التحديات التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور وتبادل المعرفة في الطرق التكنولوجية الحديثة لتمكين مزارعي النخيل ومصنعي التمور الأردنية من خلال الندوات العلمية المتخصصة التي ستقام في المهرجان بمشاركة الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات البحث العلمي المختلفة في التمور.

ويفيد منظمو المهرجان أن عدد أشجار نخيل التمر في المملكة الأردنية يقدر بأكثر من نصف مليون نخلة تنتج نحو 25 ألف طن من التمر، بينها نحو 14 في المئة من إنتاج تمر المجهول في العالم.

ويعتبر المهرجان مبادرة حقيقية لزيادة النفاذ للأسواق العالمية من خلال إيجاد منصة تجمع منتجي ومصنعي التمور الأردنية بالمشترين الدوليين والمستثمرين في تجارة التمور في الأسواق العالمية، حيث تتضمن محاور المهرجان تنظيم اجتماعات مشتركة بين المنتجين والمصنعين والمشترين لعقد صفقات تجارية في هذا المجال.



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