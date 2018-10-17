أردني يبدع أعمالاً فنية من بذور الزيتون والتمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)



في دعوة للاهتمام بالبيئة..أردني يصنع أعمالا فنية من مواد معاد تدويرها ..لكن ما الطريقة التي يصنع منها تلك الأعمال الفنية؟

على مدى خمسة وعشرين عاما، كان الأردني غسان يسير في شوارع عمان، فقط ليجمع بذور الزيتون والتمر والأوراق وأكياس الرقائق.

وشيئا فشيئا، تمكن من ابتكار أشكال وهياكل ملونة مبهرة لا تظهر موهبته الفنية فحسب، بل تظهر أيضا روحا تتعلق بالبيئة واهتماما شديدا بها.

يستخدم الفنان الأردني البالغ من العمر 53 عاما المواد المُعاد تدويرها لتشكيل أعمال فنية تعكس تاريخ بيئته الخاصة وثقافتها.



وتضم مجموعته الضخمة هيكلا لقبة الصخرة استخدم فيه ما يقرب من نصف مليون بذرة من بذور الزيتون والتمر، وفسيفساء زجاجية ملونة.

واستغرق الأمر من غسان ثلاث سنوات لإكمال البناء المبهر. وبسبب حجمه الكبير، دعا أشخاصاً من سبع عشرة دولة عربية وأجنبية لإرسال بذور الزيتون والتمر إليه.

غسان الذي طافت أعماله الفنية مايقرب من ثلاثمئة معرض حول العالم يحمل في وجدانه رسالة واحدة هي حماية البيئة والحفاظ عليها.

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