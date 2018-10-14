الأردن والنظام السوري يعيدان فتح معبر نصيب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة الاردنية الإتفاق مع النظام السوري على إعادة فتح معبر جابر الحيوي المسمى نصيب في الجانب السوري والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في بيان إن اللجان الفنية إتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لاعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين, وسيعاد إفتتاحه غدا الإثنين.

و شكل إغلاق معبر جابر الاردني في نيسان / إبريل 2015 الماضي ، ضربة لاقتصاد المملكة الأردنية التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار ، قبل أن يتراجع تدريجا بسبب الأزمة التي إاندلعت عام 2011 الماضي.

وأكدت ان المعبر "بين البلدين الشقيقين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما الى العديد من الدول".

من جهته، أعلن وزير داخلية النظام السوري محمد إبراهيم الشعار "الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب/جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من غد الاثنين".

وأوضح الشعار أن "اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح المعبر".

وكانت وزارة نقل النظام السوري أعلنت في 29 ايلول/سبتمبر الماضي أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الحالي بعد أكمالها الاستعدادات اللوجستية من الجهة السورية، إلا أن عمان أكدت حينها أن هناك ترتيبات لازالت قيد البحث مع الجانب السوري قبل إعادة فتح المعبر.

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