الصين تدشن واحدا من أطول جسور العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ جسرا جديدا يربط بين هونغ كونغ ومكاو ومدينة تشوهاي، ويعد واحدا من أطول جسور العالم، حيث يمر عبر مصب نهر اللؤلؤ جنوبي الصين.

ويتألف الجسر من مقاطع يبلغ طولها حوالي 35 كيلومترا إلى جانب نفق بطول 6.7 كيلومتر, حيث وصف بأنه أطول معبر بحري يضم جسرا ونفقا في العالم.

ويربط الجسر جزيرة هونج كونج وهي مركز مالي بمكاو وهي مستعمرة برتغالية سابقة ومناطق غرب دلتا نهر اللؤلؤ الأقل تطورا نسبيا في إقليم قوانغدونغ.

يأتي افتتاح الجسر مع الذكرى الأربعين لبدء الإصلاحات في الصين التي أدت إلى تحويل البلاد من اقتصاد قائم على التخطيط المركزي إلى اقتصاد تحركه السوق.

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