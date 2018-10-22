"روائع آثار السعودية" بمتحف اللوفر أبوظبي

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يواصل فريق مشترك من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي التحضيرات النهائية لافتتاح معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية.. روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وذلك في "متحف اللوفر أبوظبي"..

وتتميز محطة المعرض "الخامسة عشرة" التي ستقام في "متحف اللوفر أبوظبي" بأنها المحطة الأكبر، حيث أضيفت لقطع المعرض الـ466 قطعة أثرية قطع تعكس جانبا من الأنماط المعيشية في الحضارات المشتركة في الجزيرة العربية، خصوصا المتعلقة منها بالصحراء والفروسية والجِمال والصيد بالصقور ووسائل الصيد الأخرى في الصحراء، كما سيشمل المعرض جناحا للحضارات والتراث المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة .

ويُعَد معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية.. روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، واحدا من أهم المعارض السعودية العالمية التي قدمت التراث الحضاري للمملكة والجزيرة العربية لأكثر من خمسة ملايين زائر من مختلف دول العالم، من خلال إقامة المعرض في أشهر المتاحف العالمية بالمدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية، حيث شكل المعرض فرصة مهمة وحيوية لاطلاع العالم على حضارات المملكة والجزيرة العربية وما تزخر به من إرث حضاري كبير، ومقومات حضارية وتاريخية ممتدة عبر العصور.

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