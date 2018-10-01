فقاعات قابلة للأكل تحل محل العبوات البلاستيكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(ناهد العثماني)

قد تكون الفقاعات الشفافة الصغيرة المملوءة بمشروب هي الحل الوحيد لمشكلة النفايات البلاستيكية ، وفقاً لمطوري هذا المنتوج الجديد الذي تم تسويقه حتى الآن في لندن.

تحتوي كرات "Ooho biodegradable" ، التي تشبه الفقاعات الكبيرة ، على غشاء يشبه الهلام مصنوع من مستخلصات نباتية وأعشاب بحرية.

وهذا يجعلها صالحة للأكل تماما ، على الرغم من أن الشركة ، Skipping Rocks Lab ، تقول أن الأغشية تتحلل بعد أربعة إلى ستة أسابيع إذا لم يتم استهلاكها.

تم إطلاق كرات Ooho في العام الماضي ، لإطفاء عطش المستهلكين في المناسبات الخاصة في سان فرانسيسكو ولندن.

الآن ، لقد اشتركت هذه الشركة مع صانع المشروبات الرياضية البريطاني لتقديم بديل للأكواب البلاستيكية والزجاجات او العبوات البلاستيكية في سباقات الماراثون.

من المشاهد الشائعة بعد سباقات الماراثون في جميع أنحاء العالم هي ركام من العبوات البلاستيكية المهدورة ، والتي تم استخدامها مرة واحدة ثم تم التخلص منها بواسطة العدائين.

يمكن أن يقدم Oohos حلاً لهذا ، بحسب ما يقول صانعو الشركة.

وسيتم تسليم Oohos للمشاركين في العديد من الأحداث الجارية القادمة لقياس ردودهم على الترطيب الخالي من البلاستيك.

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