سيتي يتعادل بصعوبة مع ولفرهامبتون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



عدل مانشستر سيتي تأخره ليتعادل 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز الوافد الجديد الذي أفسد البداية المثالية لحامل اللقب وشكل اختبارا صعبا باستاد مولينو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ولم يظهر بطل دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي أي لمحة تدل على وجود عقدة نقص لديه بعد أن وضع المدافع ويلي بولي الفريق في المقدمة من ضربة رأس مثيرة للجدل من الوضع طائرا في الدقيقة 57 لتظهر الإعادة التلفزيونية أنه ربما يكون في وضع تسلل وأن الكرة اصطدمت بذراعه.

وأدرك سيتي، الذي سيطر بصعوبة على مجريات اللعب لكنه كان مهددا من خلال الهجمات المرتدة الجريئة لولفرهامبتون، التعادل 12 دقيقة بعد ذلك بواسطة ضربة رأس من إيمريك لابورتي إثر ركلة حرة نفذها ايلكاي جندوجان. وهذا أول هدف للابورتي مع النادي.

وسدد سيتي، الذي جمع سبع نقاط من ثلاث مباريات، في القائم مرتين في الشوط الأول عن طريق سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج. وسدد المهاجم الأرجنتيني المتألق في العارضة من ركلة حرة في الثواني الأخيرة.

وسيشعر حامل اللقب، الذي انتصر في أول مباراتين بأداء رائع، بالإحباط بعدما فشل في الاستفادة من سيطرته فيما استحق ولفرهامبتون حصوله على النقطة الثانية هذا الموسم وواصل البحث عن الفوز حتى النهاية.

وقال جوارديولا عن لمسة اليد ضد بولي وهل استخدام حكم الفيديو المساعد كان يمكن أن يلغي الهدف ”هذا ليس شأني. رابطة الدوري الممتاز ستقرر متى سيتم استخدام حكم الفيديو المساعد“.

وقدم ولفرهامبتون أداء مثيرا للإعجاب منذ البداية وبدا أنه انتزع التقدم عبر راؤول خيمنيز لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأدى ذلك إلى رد فعل قوي من سيتي وسدد أجويرو في القائم وتبعه محاولة من سترلينج تصدى لها الحارس روي باتريسيو وارتدت من إطار المرمى.

وربما كان هدف ولفرهامبتون عن طريق الحظ لكن الهجمة بدأت بشكل مذهل بتمريرة عرضية متقنة من جواو موتينيو وجاء رد فعل سيتي كبطل حقيقي.

وكان يمكنه التقدم بضربة رأس من جابرييل جيسوس لكن روي باتريسيو أبعد الكرة وكان يمكن احتساب ضربة جزاء لصالح ديفيد سيلفا.

وقال كايل ووكر مدافع سيتي ”العديد من الفرق ستفقد نقاطا هنا. المنافس استحق الحصول على نقطة“.

وطالب نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون لاعبيه بالحفاظ على ”تواضعهم“ بعد النتيجة الرائعة.

وأضاف ”لعبنا بتركيز وأسلوب نؤمن به. هذه شخصية نريد صنعها“.

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