إطلاق سراح نجم البوب والمعارض الأوغندي بوبي واين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

سحبت الحكومة الأوغندية، الخميس، الاتهامات التي وجهتها للسياسي المعارض ونجم البوب المحلي، روبرت كياجولاني الشهير بـ"بوبي واين".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، أن السلطات أطلقت سراحه بعد ما اُعتقل الأسبوع الماضي- حسب ما أفادت به قناة "إن. بي. إس" التليفزيونية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتسود حالة من القلق الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ الأسبوع الماضي، عندما أُلقي القبض على "كياجولاني" والعديد من نواب البرلمان الآخرين، أثناء حملات ترويج لانتخابات تكميلية، كما ترددت تقارير حول تعرض ساسة المعارضة للتعذيب وهم قيد الاعتقال.

ويواجه المتهمون اتهامات بالخيانة وحيازة أسلحة.



اقرا ايضا

داعش استغل اربعة اطفال في تنفيذ هجوم الشيشان