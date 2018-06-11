اسبانيا تنقذ مهاجرين بالبحر المتوسط

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا ( وكالات )

سمحت اسبانيا اليوم بِرُسو سفينة إنقاذ تبحر بلا هدف في البحر المتوسط، وجرى إنقاذ أكثر من خمسمئة مهاجرٍ بينهم حوالي مئة قاصر، جاء ذلك في الوقت الذي رفضت فيه كل من إيطاليا ومالطا،/ السماح لسفن الإنقاذ هذه بالرسو عند شواطئها.

وأقلت سفينة الإنقاذ أكواريوس المهاجرين، وبينهم 123 قاصراً دون مرافق و11 طفلاً آخرين وسبع نساء حوامل، من قوارب مطاطية قبالة الساحل الليبي مطلع الأسبوع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الذي تولى المنصب قبل أسبوع تقريباً، في بيان إن سانتشيث أصدر أوامر بالسماح برسو السفينة بميناء بلنسية الشرقي.

وكانت إيطاليا طالبت أمس الأحد مالطا بالسماح بدخول السفينة، التي تقل 629 مهاجراً.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي ينتمى لحزب الرابطة إنه على مالطا استقبال اللاجئين وليس إيطاليا.

وردت مالطا قائلة إنها لا تستطيع استقبالهم، وأكدت في بيان أن ردها" متوافق تماماً مع التزاماتها الدولية".

وتقول مالطا، إنها غير مجهزة بشكل جيد لاستقبال عدد كبير من اللاجئين ، وقد أظهرت أرقام الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الذين يصلون مالطا تراجع من 2775 عام 2008 إلى 23 العام الماضي.

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