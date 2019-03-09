أول صور لـ"إيجيبت سات" في الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة أول صور للقمر الصناعي "إيجيبت سات A" في الفضاء، الذي أطلق في 21 فبراير الماضي.

وأعلن حسين الشافعي،رئيس المؤسسة، أنه من المقرر استقبال صور جديدة من القمر الأسبوع المقبل.

وأشار بأن القمر سيخدم أغراض التنمية المستدامة في مصر والدول العربية والإفريقية .

وجرى تصنيع القمر بالمشاركة المصرية الروسية عوضا عن القمر الذي فقد الاتصال به في فبراير 2015، بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014.

ويزن القمر 1150 كيلوغراما وتبلغ سرعته 22 كيلومترا في الثانية، وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر، بما يجعله أكثر الأقمار تقدما على المستويين العربي والأفريقي.

ولفت الشافعي إلى أن رحلة القمر في الفضاء ستستمر 11 عاما.

ويعتمد القمر على تليسكوب عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرضي، وقد جرى تزويده بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة وخط اتصال لا سلكي فائق السرعة.

ويتمتع هذا القمر بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار المصرية السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.





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