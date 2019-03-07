من"تيسلا".. تكنولوجيا جديدة لسياراتها الكهربائية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "تيسلا" عن تطوير تكنولوجيا جديدة تساهم في تخفيض زمن إعادة شحن بطاريات سياراتها الكهربائية إلى حوالى 15 دقيقة، موضحة أنّ في بيان أنّ "شبكة محطات الشحن الجديدة التي طورتها "تيسلا" باسم "في 3 سوبر تشارجينغ" ستخفض الزمن اللازم لشحن السيارات الكهربائية بشدة".

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن "تيسلا"، فإنّه "بعد إطلاق هذه التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، ستنقل إلى أوروبا، ثم آسيا والمحيط الهادئ في الربع الأخير من العام الجاري".

ومن المقرر بناء أول محطة من هذه الشبكة الجديدة خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، ومع ذلك تهدف "تيسلا" للوصول إلى القدرة على شحن ضعف العدد اليومي الحالي للسيارات التي يمكن شحنها في محطاتها بنهاية العام الحالي.

مصدر الصورة: Motoreetto

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