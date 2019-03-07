تعرف إلى السيدات الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

شهد العام الماضي وبداية هذا العام، صعود العديد من قادة التكنولوجيا الإناث ‏ومشاركتهن في تغيير واقع التكنولوجيا في محاولة لإثبات قدرتهن على تطوير هذا ‏المجال‎.‎

الخبيرة في التسويق الالكتروني سولانج الراسي كانت ضيفة برنامج اليوم على قناة الآن وبمناسبة يوم المرأة العالمي تحدثت عن السيدات الاكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا، بحسب ما وردت اسمائهن في مجلة فوربس العالمية، وجاءت النتائج على الشكل التالي:



احتلت المركز الاول الرئيسة التنفيذية لـ"يوتيوب" سوزان وجسيكياللي.

تصدرت سوزان القائمة لأول مرة منذ ‏العام 2014 كما احتلت أيضا المركز السابع في قائمة أقوى مئة سيدة في العالم.‏

وتحت قيادتها ليوتيوب وصل عدد المستخدمين إلى ٢ مليار مستخدم شهريًا، وتُقدر قيمة ‏الموقع اليوم بما يساوي 90 مليار دولار، وقد سعت بقدر الإمكان إلى إبقاء المحتوى ‏المزعج بعيدًا عن الموقع.‏

‏في المركز الثاني جاءت الرئيسة التنفيذية لشركة "أي بي ام" جيني روميتي.

ومنذ العام 2012 قادت جيني روميتي "بي إم" للتحول إلى شركة بيانات وأعادت هيكلة ‏الشركة لقيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي. وبظل كل هذه الجهود ‏اصبحت اليوم "آي بي إم" الشركة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة ‏، وتأتي نصف إيراداتها البالغة 80 مليار دولار من قطاعات التكنولوجيا .



احتلت المركز الثالث شيريل ساندبرج مديرة العمليات بشركة فيسبوك.

وبالرغم مما يواجه فيسبوك خلال الأزمات الأخيرة المتعلقة بالفضائح ‏ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، فقد ساعد تركيز شيريل ساندبرج على جعل فيسبوك منصة ‏رائدة لإعلانات الشركات الصغيرة وزيادة أرباح الإعلانات بنسبة 75 بالمية‎.‎

من النساء الأكثر تأثيرا تحدثت الراسي عن استونيا باعتبارها تشكل تموذجاً في التحول الرقمي.

وفي الجزء الثالث من مقابلتها تحدثت الراسي عن الفنادق الفائقة التكنولوجيا في العالم.

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