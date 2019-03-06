الأقمار الصناعية تكشف نوايا بيونغ يانغ الحقيقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء يوم أمس ، أن وكالاتِ استخبارات في كوريا الجنوبية رَصدت علاماتٍ على أن كوريا الشمالية ترمم جزءاً من موقع دونغ تشانغ - ري لإطلاق الصواريخ الذي هدمته.

الوكالة الكورية الجنوبية أضافت أن كوريا الشمالية التي تواجه ضغوطاً منذ سنوات لوقف برنامجها النووي تعيد تحديداً بناء سقفٍ وباب للمنشأة، مؤكدة أن جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية قال خلال إفادة مقتضبة أمام لجنة المخابرات في الجمعية الوطنية إن "المعلومات الأمريكية والكورية الجنوبية بهذا الشأن متطابقة.

وكان تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة، كشف أن برامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية لا تزال قائمة، وإن البلاد تعمل على التأكد من أن هذه القدرات لا يمكن تدميرها بأي ضربات عسكرية.

وذكر التقرير أنه "وجد دليلاً على وجود اتجاه ثابت من جانب كوريا الشمالية لتفريق مواقعها للتجميع والتخزين والاختبار".

وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأميركي لتخفيف العقوبات عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين إنه يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وفداً إلى كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة المقبلة.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن المسؤولين إلى محاولة إيجاد وسيلة لاستئناف المحادثات بين الشمال والولايات المتحدة.

ووجه انهيار القمة بين ترامب وكيم ضربة لـ مون الذي كان يأمل في أن يساعد تخفيف العقوبات الأمريكية على استئناف مشروعات بين الكوريتين من بينها منطقة صناعية مهمة لرؤيته الاقتصادية لشبه الجزيرة الكورية.

اقرأ المزيد:

بيونغ يانغ "توضح الصورة" بعد فشل القمة التاريخية