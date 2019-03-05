هل تم إبرام عقد بين سامسونغ وآبل حول الشاشات القابلة للطي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ETNews)

أفادت معلومات صحفية الى أن شركة سامسونغ تسعى إلى تزويد منافستها آبل بشاشات قابلة للطي للهواتف الذكية، وإن تم إبرام العقد، فمن المتوقع أن يثمر ذلك حدوث موجة كبيرة في هذا النوع الجديد من الهواتف، خصوصاً أن هذا القطاع يشهد تراجعاً في المبيعات.

وقالت صحيفة ETNews ، نقلًا عن مصادر في الصناعة، إن سامسونغ صنعت مجموعة من الشاشات القابلة للطي وأرسلتها إلى آبل. وكانت تلك المجموعة من الشاشات بقياس 7.2 بوصات أي أصغر بنحو 0.1 بوة من شاشة أول هاتف قابل للطي من سامسونغ، "جالاكسي فولد" Galaxy Fold.

كما ذكرت الصحيفة أن سامسونغ تتواصل، إلى جانب آبل، مع شركة غوغل، التي تملك هواتف “بكسل” Pixel، وهي أيضًا المالكة لنظام التشغيل أندرويد الذي يهيمن على سوق الهواتف الذكية بنسبة تتجاوز 85%.

وقال مصدر صحيفة ETNews: “نحن نعلم أن Samsung Display قد زودت مجموعة من الشاشات القابلة للطي لشركتي آبل وغوغل من أجل توسيع نطاق أعمالها القائمة على الشاشات القابلة للطي وجذب عملاء جدد”.

مصدر الصورة: hotech

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