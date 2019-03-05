دراسة: حتى القنابل النووية غير كافية لحماية الأرض من الكواكب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي ستار)

حذر عدد من العلماء في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من أن محاولة تدمير أي كويكب متجه نحو الكوكب الأزرق بواسطة قنابل نووية قد لا تكون كافية لمنعه من "ضرب الأرض".

وكشف خبراء في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة جونز هوبكينز بولاية ميريلاند الأميركية عن تحذيرهم هذا في دراسة نشرت مؤخرا، قالوا فيها إن استهداف جرم سماوي أو فضائي بواسطة صواريخ أصعب مما كان يعتقد سابقا. كما أوضح الخبراء الذين أجروا تجربة محاكاة لاستهداف كويكب بصاروخ نووي، أن التأثير الأولي سيكون على شكل تحطيم أو تكسير الكويكب، ولكن هذا لن يحول دون توجه أجزاء الكويكب أو قطع منه إلى الأرض.

وفي الاطار عينه لفت الخبير في الجامعة ذاتها تشارلز إل مير الى إن الدراسة التي مولتها ناسا خرجت بنتائج غير متوقعة، مضيفا "كان السؤال الذي طرحناه في البداية ما مقدار الطاقة التي نحتاجها لتحطيم كويكب بتحويله إلى قطع صغيرة؟" وأضاف "كشفت أن الكويكبات أقوى مما كنا نعتقد وتحتاج إلى طاقة أكبر لتحطيمها بالكامل".

مصدر الصورة: al-ain

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