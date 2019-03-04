شركة هوندا تدخل عالم السيارات الكهربائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت شركة هوندا أنها في صدد تدشين أول سيارة كهربائية من إنتاجها خلال النصف الثاني من العام الجاري. ومن المنتظر أن تكشف النقاب عن نموذج أولي للسيارة الكهربائية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والمقام في الفترة من 7 إلى 17 مارس الجاري.

وعن تفاصيل السياراة المنتظرة فهي تعتمد الهاتشباك الجديدة رباعية الأبواب على السيارة الاختبارية EV، التي ظهرت عام 2017، في حين تقف على منصة جديدة مع نظام الدفع الخلفي، والتي تم تطويرها خصيصا للموديلات الكهربائية.

ويبلغ مدى السير في السيارة 200 كلم، كما تتمتع برحابة كبيرة بالنسبة لسيارة تقع بين فئة السيارات المدمجة، وذلك بفضل قاعدة العجلات الكبيرة.

مصدر الصورة: hespress

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