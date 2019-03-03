هكذا يمكن للحيلة البصرية أن تخدع أدمغتنا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إن دي تي في)

أجرت الأكاديمية الصينية للعلوم دراسة جديدة تمكنت من خلالها من اكتشاف الطريقة التي يمكن للحيلة البصرية أن تخدع أدمغتنا للاعتقاد بأن الرسم متحرك.

ففي دراسة أجرتها الأكاديمية أثبت العلماء أن الدماغ يعاني من تأخير عند عرض بعض الأوهام البصرية، اذ وجد الفريق أن هناك تأخيراً قدره 15 ميللي ثانية بين نشاط الخلايا العصبية التي تدرك بأن مجموعة الخطوط بأكملها تتحرك، وتلك التي تدرك الحركة المحلية، وفي هذه الحالة لا يوجد حركة في الواقع.

هكذا توصل العلماء الى ان الحيلة تعتمد على نقطة سواء في الوسط، مُحاطة بمجموعة من نماذج على شكل ألماسات ملونة، وعند التحديق بالنقطة وتقريب الرأس من الشكل، تظهر النماذج وكأنها تدور مع عقارب الساعة، وعند إبعاد الرأس تظهر وكأنها تتحرك بالاتجاه المعاكس.

وفي هذا السياق، قال إيان ماكس أندولنا من الأكاديمية الصينية للعلوم "ربما يكون لأدمغتنا نفس التأخير الذي قد يبدو وكأنه عيب. وعندما نرى شيئاً ما، يحاول دماغنا بسرعة أن يخمن ما هو، وعادةً ما يكون ذلك تخميناً دقيقاً، لأن القواعد الفيزيائية لبيئتنا تكون عادة متناسقة".

مصدر الصورة: 24.ae

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