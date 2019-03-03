ميزة جديدة لـ"أندرويد" تُحافظ على صحة العين.. تعرفوا عليها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (لايف هاكر)

أصبح بامكان مستخدمي تطبيق "ماسنجر" على أجهزة "أندرويد" أن يقوموا بحيلة صغيرة يحموا من خلالها أعينهم وذلك من خلال تفعيل "الوضع الليلي"، مما يؤدي الى خفض وهج الشاشة ، لكن هذه الخاصية لا تُفعل مباشرة عن طريق الإعدادات.

بل يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال بعث رسالة تضم إيموجي الهلال لأي شخص من الأصدقاء في فيسبوك. وحينها تنتشر عدة رموز من الهلال على الشاشة ثم تظهر في أعلى التطبيق خانة تسأل المستخدم حول ما إذا كان يرغب في الانتقال إلى الوضع المظلم، وتبقى بشكل دائم بحيث يمكن استخدامها لاحقا.

وتتمثل الفكرة في تغيير إعدادات الألوان من أجل الحد من وهج الشاشة، وحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف نظرا لتبعاته الصحية السلبية.

لكن هذه الخاصية المفيدة لصحة العين ليست متاحة لجميع من يستخدمون "ماسنجر" حتى الآن، كما أن الحيلة تعمل عبر أجهزة أندرويد فقط.

وفي حال لم ترغب بإرسال الإيموجي إلى أصدقائك دون مناسبة، فيمكن لك أن تبعث به إلى تطبيق فيسبوك، وهكذا، لن تجد نفسك محرجا حتى تفعل الوضع المظلم.

أما إذا أردت أن تعود إلى الإضاءة العادية، فلا تحتاج إلى تكرار العملية، إذ يمكنك القيام بذلك في إعدادات التطبيق.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن محاولات عملاق التواصل الاجتماعي الاستعانة بالتقنيات التي تحد من إشعاع الضوء المجهد للعين، بهدف استقطاب مزيد من المستخدمين لتطبيق "فيسبوك ماسنجر".

مصدر الصورة: tech3arabi

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