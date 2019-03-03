فيسبوك تقاضي أشخاص بسبب حسابات مزيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفعت شركة فيسبوك إلى جانب شركة إنستغرام التابعة لها، دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية الأميركية ضد أربع شركات وثلاثة أفراد من الصين، بتهمة الترويج وبيع حسابات وإعجابات وأصدقاء مزيفين ، على كل من فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى شركات أخرى، بما في ذلك أمازون وآبل وغوغل ولينكدإن وتويتر.

إذ تضمنت الدعوى القضائية اتهامات لانتهاكات متعددة لقانون العلامات التجارية في الولايات المتحدة، هي إحدى الطرق التي تحارب بها الشركة ضد الاستغلال التجاري لشبكاتها الاجتماعية.

وأوضحت فيسبوك : أن الدعوى القضائية للمحكمة تطالب بمنع هؤلاء الأشخاص والكيانات من إنشاء وترويج بيع الحسابات والإعجابات والمتابعين المزيفين على فيسبوك وإنستغرام، كما تطالب بمنعهم من التعدي على علاماتها التجارية على مواقعهم الإلكترونية.

كما يُشار إلى أن موقع فيسبوك يخضع للفحص المكثف بشأن استخدام البيانات الخاصة وتأثير المحتوى الضار على مستخدميها البالغ عددهم 2.7 مليار مستخدم شهرياً، مع استجواب الحكومات حول العالم لسياسات الشركة.

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