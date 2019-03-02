ناسا تمهد لرحلات نقل الناس إلى الفضاء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، السبت 2 من شهر آذار/مارس، كبسولة "سبيس إكس دراغون" على متن صاروخ "فالكون 9" التابعة لمؤسسة تكنولوجيات الفضاء سبيس إكس الأمريكية متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وتسعى مؤسسة "سبيس إكس" الأمريكية لإثبات سلامة المركبة بحلول الـ8 من الشهر الجاري، حتى تستطيع نقل فريق رواد الفضاء "Crew Dragon" في شهر يوليو /تموز 2019.

وكانت "سبيس إكس" و"بوينغ" قد حصلت على الموافقة عام 2014 من وكالة "ناسا" لتطوير مركبة فضائية لنقل رواد الفضاء إلى المدار.

وتدعم خطوة انطلاق المركبة مساعي "سبيس إكس" لمساعدة "ناسا" واستئناف رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة في المستقبل بعد توقفها في 2011.

وأعلن نائب مدير "سبايس إكس" هانز كونيغسمان أن إطلاق "سبيس إكس دراغون" يعد "مهمة كبيرة" حيث أن متطلبات السلامة أصبحت أكثر تشددًا لأن لا أحد في الولايات المتحدة يريد تكرار مأساة المكوكين الفضائيين الأميركيين "تشالنجر" و"كولومبيا" اللذين تحطما في الجو عامَي 1986 و2003 على التوالي.

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