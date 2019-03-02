في ظاهرة فلكية نادرة.. العالم يترقب ثلاثة كواكب معًا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

من المتوقع أن يشهد العالم ظاهرة فلكية نادرة تتمثل برؤية مجموعة من النجوم الغامضة قرب القمر، وذلك بالعين المجردة اذ أن السماء ستكون صافية.

غير أن هذه النجوم ليست سوى 3 كواكب من المجموعة الشمسية هي المشتري وزحل والزهرة.

وفي هذا السياق، يوضح خبراء الرصد الفلكي أن القمر الذي سيكون على شكل هلال وسيتقاطع مع كوكب الزهرة. وسيكون بإمكان القاطنين في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية رؤية هذه الظاهرة الفلكية بالعين المجردة.

ويُضيف الخبراء أن التوقيت الأفضل لمشاهدتها سيكون قبل شروق شمس يوم الأحد بنحو ساعة. كما يُشير هؤلاء الى أنه في هذه الليلة، سيكون كوكب الزهرة أكثر سطوعا وأقرب إلى القمر، في حين سيكون كوكب زحل ظاهرا، لكن كوكب المشتري سيكون باهتا.

مصدر الصورة: lebanondebate

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