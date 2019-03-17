في سابقة عالمية..روبوت لركن السيارات بالمطارات

أخبار الآن| باريس- فرنسا (أ ف ب)

بدأ مطار ليون الدولي باستخدام نظام آلي لركن السيارات بالاستعانة بروبوتات، في سابقة عالمية على صعيد المواقف الخارجية.

ويَستخدم النظام الجديد المساحة بكفاءة أكبر بكثير من البشر، حيث يمكنه صف سيارات أكثر بنحو 50% مقارنة بالبشر في ذات المنطقة.

يعمل ذلك النظام من خلال صف العملاء لسياراتهم في أماكن مخصصة، حيث يتم فحص المركبات للتأكد منها، وبعد ذلك، يقوم أحد الروبوتات المسماة “ستان” بحمل السيارة ورفعها لأعلى قليلاً ونقلها إلى ساحة الانتظار، ومن ثم إعادتها لمكانها الأولي عند عودة صاحبها لاستلامها.

وبعد تجربة انطلقت في حزيران/يونيو، باتت أربعة روبوتات قادرة على العمل بصورة كاملة في موقف سيارات مطار سانت إكزوبيري الدولي في المدينة الواقعة في وسط شرق فرنسا والذي يتسع لحوالى خمسمئة سيارة، على ما أعلن المسؤولون عن المرفق الجوي.

وقال كليمان بوسار مؤسس شركة "ستانلي روبوتيكس" الفرنسية الناشئة التي اختبرت في 2017 نظاما مشابها في مطار رواسي شارل ديغول قرب باريس، "لقد أعددنا هذه التجربة لكي تكون الأكثر بساطة وسلاسة للمستخدمين".

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