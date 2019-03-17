فيسبوك تحذف 1.5 مليون فيديو لهجوم المسجد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة فيسبوك أنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم الإرهابي , على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وأوضحت فيسبوك في بيان أنه تم حجب أكثر من 1.2 مليون فيديو عند التحميل من أصل 1.5، مذكرة أنها تزيل أيضاً كل النسخ المحررة من الفيديو، والتي لا تتضمن محتوى مصوراً , وذلك احتراماً للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم .



ورفعت السلطات في نيوزيلندا اليوم الأحد عدد قتلى الهجوم على المسجدين إلى 50، وفقا لوكالة "رويترز".

وبث المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، إنها تريد مناقشة البث الحي مع فيسبوك.

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