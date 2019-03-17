التسوق عبر الإنترنت لأصحاب الملايين: جزر خاصة وطائرات فخمة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أطلق موقع hush hush سوقاً تحت اسم "الأمازون لأصحاب الملايين" والذي يقدم حالياً أكثر من 225 ألف منتج.

الجديد في هذه السوق الالكترونية أنها لا تقدم آخر صيحات الموضة أو الإكسسوارات كالمعتاد، بل تعدت ذلك إلى اليخوت والطائرات والفنون الجميلة , وحتى الجزر الخاصة. وكل هذه الأشياء أصبحت متاحة بنقرة زر واحدة من الجوال أو جهاز الكومبيوتر، حيث يعد الموقع بالتوصيل المجاني في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن خدمة إرشادات التسوق لكبار الشخصيات.

ويعد قطاع خدمة إرشادات التسوق لكبار الشخصيات الفاخر من أكثر القطاعات التي تنمو بسرعة، سيما وأن أصحاب الملايين هم أغنياء بالنقود لكنهم فقراء في الوقت، لذا يقدم لهم هذا الموقع مجموعة متنوعة من المنتجات التي يقدمها هذا السوق العالمي.

ويوضح مؤسس العلامة التجارية آرون هاربين أن الرغبة في توفير الراحة بالإضافة إلى المنتجات الفاخرة، ألهمت إطلاق www.hushhush.com. واحدة من أغلى الأشياء التي تم بيعها رغم أن الموقع جديد نسبياً عبارة عن طائرة نفاثة.

يقول هاربين: "لقد تلقينا طلباً عبر البريد الإلكتروني من عميل قيّم يبحث عن جبل في المملكة المتحدة للشراء، يريد نحت وجوه عائلته فيه كهدية مفاجئة ونصب تذكاري دائم لحبه لهم.. حتى الآن

لم نتمكن من مساعدته، لكننا نأمل أن يتقدم شخص ما لتقديم موقع مناسب للشراء.

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الصورة: The national