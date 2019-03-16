هواوي تطور أنظمة التشغيل في أجهزتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي ميرور)

طورت شركة هواوي أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأميركية، وعلى غرار التوترات مع الحكومة الأمريكية يمكن أن تؤثر على توافر أنظمة التشغيل أميركية الصنع المستخدَمة على أجهزتها.

ويتمتع نظاما التشغيل آي أو إس من آبل وأندرويد من غوغل بهيمنة مطلقة على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، حيث يمثلان ما نسبته 99.9% من السوق العالمية، وذلك وفقاً لتقديرات شركة أبحاث السوق غارتنر.

وتزود هواوي جميع هواتفها الذكية بنظام أندرويد الذي تمتلكه غوغل، بينما تستخدم نظام ويندوز المملوك لشركة مايكروسوفت على أجهزة حواسيبها المحمولة.

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