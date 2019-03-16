هاتف "موتورولا" القابل للطي.. هذه هي مواصفاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (slashleaks)

سرّب موقع "slashleaks" أهم المواصفات التقنية لهاتف "Razr" القابل للطي، المنتظر أن تطلقه شركة موتورولا قريبا.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف سيزود بمعالج "Qualcomm Snapdragon 710"، وذاكرة داخلية (64/128) غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي (4/6) غيغابايت.

وستكون الكاميرا الأساسية للجهاز قادرة على تصوير فيديوهات 4k، وبدقة (16+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

كما سيحوي على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في أسفل الشاشة الأساسية، وبطارية بسعة 2730 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "27 W turbo Charging".

بالاضافة الى ذلك، سيأتي الهاتف الجديد بشاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 6.20 بوصة، بدقة عرض (876/2142) بيكسل، أما الشاشة الأخرى التي ستكون على الواجهة الأمامية للهاتف، فبدقة عرض (600/800) بيكسل.

للمزيد:

"ادفع بوجهك".. ابتكار صيني جديد

فيسبوك يعلن إصلاح الخلل