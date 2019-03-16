ارتفاع درجات الحرارة يقتل القطب الجنوبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نوفوستي)

توقع علماء من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة أن ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء وتحديداً في المحيطات سيؤدي إلى اختفاء الحياة على سواحل القارة القطبية الجنوبية ، بسبب تحمض طبقات الماء السفلى والقريبة من السطح .

وتقول الباحثة نيكول لوفيندوفسكي : كما ستكون طبقة المياه القلوية في المستقبل على سطح المحيط مباشرة ، ما يجعلها غير صالحة لحياة الشعاب المرجانية والرخويات.

ويؤدي ازدياد تركيز ثاني أكسيد الكربون في مياه البحار والمحيطات إلى رفع حموضتها، ما يعرقل تكون المعادن المكونة لقشرة المرجان وقواقع الرخويات وغيرها، ما يسبب موتها وتدمير السلسلة الغذائية وموت الكائنات البحرية الأخرى.

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