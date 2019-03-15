حيلة بسيطة تعطيكم كلمات مرور آمنة وتحمي الخصوصية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها حسابات المستخدمين على الشبكة العنكبوتية. فالخصوصية هي أمرٌ أساسي بالنسبة لكل روّاد الإنترنت، لاسيما على مواقع التواصل الإجتماعي التي تزخر بالكثير من البيانات الشخصية والتي تتعاطى الشركات التقنية الكبرى بكامل الحذر بشأنها، منعاً لتسريبها أو لانتهاكها من قبل مقرصنين.

ودائماً ما يدعو خبراء التقنية إلى اتباع خطوات أساسية لتعزيز الحماية للحسابات الإلكترونية، وأبزر تلك الخطوات هي اعتماد كلمة مرور قوية لأي حسابٍ من الحسابات. ولذلك، فقد كشف المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إن "كلمات المرور الآمنة، لا يجب أن تقل عن 10 علامات وأن تتضمن أرقاماً وحروفاً كبرى وصغرى وعلامات خاصة، وألا تكون مصطلحات قواميس".

ونصح الخبراء الألمان بالتفكير في جملة بسيطة يسهل تذكرها لإنشاء تلك الكلمات، ومن المهم أن تشتمل على رقم على الأقل . وبعدها، يتم إنشاء كلمة المرور باستخدام أول حرف من كل كلمة.

إلى جانب ذلك، فإنّ المكتب الإتحادي يؤكد على ضرورة استعمال كلمات مرور مختلفة لحسابات وخدمات الإنترنت المتنوعة، مع التشديد على أن تتضمن هذه الشفرات أرقاماً وعلامات خاصة.

مصدر الصورة: CSO

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