تيسلا تكشف سيارتها الجديدة Model Y.. واليكم مميزاتها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (theverge)

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا Tesla صباح اليوم الجمعة عن سيارتها الجديدة Tesla Model Y، هي السيارة التي طال انتظارها بعد نموذج Model 3. وتحتوي السيارة الجديدة على نفس التصميم الداخلي لنموذج Model 3، بما في ذلك شاشة اللمس بقياس 15 إنش بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل مقابض الأبواب.

كما أن سيارة Model Y تتشابه إلى حد كبير مع سيارة Model 3، لكنها أكبر قليلًا، مما يتيح لها استيعاب سبعة أشخاص، كما أنها تمتلك سقف بانورامي، و 66 قدم مكعب من مساحة الأمتعة.

بينما تبلغ تكلفة النسخة المخصصة للأداء العالي ما يصل إلى 60 ألف دولار، وهي قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 240 كيلو متر في الساعة.

وتعد Tesla Model Y السيارة الخامسة لشركة إيلون ماسك Elon Musk التي تصل إلى الأسواق، وهي المحاولة الثانية للشركة في سوق سيارات SUV الكهربائية بعد Model X.

وقال إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي للشركة: “إنها تحتوي على وظائف سيارة SUV، لكن يمكن قيادتها كسيارة رياضية”. وأضاف أن قيمة نموذج Model Y للمسافات الطويلة يبلغ 47 ألف دولار، ويأتي في خريف عام 2020، مع مدى يصل إلى 480 كيلو متر.

كما تبيع تيسلا نموذج مزدوج المحركات مقابل 51 ألف دولار، ونموذج أداء عالي بقيمة 60 ألف دولار، على أن يكون كلا النموذجان متاحان في خريف عام 2020.

ولن يكون نموذج Model Y الأساسي الأقل سعرًا، والذي يبلغ مداه 370 كيلو متر، متاحًا حتى عام 2021، والذي يباع مقابل 39 ألف دولار.

مصدر الصور: elbalad140

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